После возвращения в Россию Алексея Серебрякова завалили предложениями о работе

Талантливый актёр Алексей Серебряков, после своего возвращения из Канады в Россию, оказался завален предложениями о работе. Несколько кинокартин уже отсняты, а работы над другими продолжается до сих пор.

Алексей Серебряков долгое время находился на территории Канады, но также активно принимал участие в съёмках в России. После своего приезда он оказался завален новыми контрактами и продолжает дальше работать в загруженном темпе. До конца марта выйдет фильм с участием актёра «Никто», а на май запланирован ещё один показ, но уже «Иваново счастье». Помимо этого, продолжаются работы над съёмками ещё нескольких проектов, включая «Бешенство» с непосредственным участием Алексея Серебрякова.

Сам актёр отказывается пока комментировать приезд в Россию. Он неоднократно говорил, что никогда не переезжал, а вынужденно находился в Канаде для того, чтобы дать детям лучшее образование. В это время Серебряков активно продолжал сниматься в российских фильмах и поэтому очень много времени проводил и в России, пишет «ГлобалМСК».