 

После возвращения в Россию Алексея Серебрякова завалили предложениями о работе

19.03.2021, 19:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Талантливый актёр Алексей Серебряков, после своего возвращения из Канады в Россию, оказался завален предложениями о работе. Несколько кинокартин уже отсняты, а работы над другими продолжается до сих пор.
Алексей Серебряков долгое время находился на территории Канады, но также активно принимал участие в съёмках в России. После своего приезда он оказался завален новыми контрактами и продолжает дальше работать в загруженном темпе. До конца марта выйдет фильм с участием актёра «Никто», а на май запланирован ещё один показ, но уже «Иваново счастье». Помимо этого, продолжаются работы над съёмками ещё нескольких проектов, включая «Бешенство» с непосредственным участием Алексея Серебрякова.

Сам актёр отказывается пока комментировать приезд в Россию. Он неоднократно говорил, что никогда не переезжал, а вынужденно находился в Канаде для того, чтобы дать детям лучшее образование. В это время Серебряков активно продолжал сниматься в российских фильмах и поэтому очень много времени проводил и в России, пишет «ГлобалМСК».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Ученые обнаружили на «Острове Друидов» загадочную 4000-летнюю гробницу

20.11 / СМИ узнали о состоянии Меладзе после скандала с бойкотом новогодних шоу

29.06 / Представлена модернизированная советская винтовка «Винторез»

05.10 / Мнение: Сейсмическая активность

21.09 / Мнение: Хвосты

11.11 / Коронавирус в России: за сутки выявили 19,8 тысячи инфицированных

30.01 / Яровая потребовала пригласить в Госдуму представителя «сети Интернет»

28.02 / Мнение: Обычный вечер на Ближнем Востоке

04.07 / Мнение: Радуга по имени Никак

17.07 / Анита Цой заявила, что коронавирус поразил более 50% ее легких

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска