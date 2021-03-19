Власти Финляндия приостановили использование вакцины AstraZeneca

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19.03.2021, 19:14, Новости дня
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Финляндия приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca после двух случаев образования тромбов в результате использования препарата, информирует Национальный институт здравоохранения и социального развития THL.

«По данным Центра фармацевтической безопасности и разработок Fimea, в Финляндии было зарегистрировано два тромбоза церебральных вен через 4-10 дней после введения вакцины AstraZeneca. В соответствии с принципом предосторожности Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) решил приостановить введение вакцины AstraZeneca в Финляндии до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация и не будет оценено наличие возможной причинно-следственной связи», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Вакцинация AstraZeneca отложена пока до понедельника, 29 марта. Вакцинация другими вакцинами продолжается в обычном режиме, уточняют медики.

Ранее сообщалось, что Финляндия повторно ввела режим ЧП из-за коронавируса, кроме того, в стране ограничено движение через границу.

Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, оба погибли в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.



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