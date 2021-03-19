Ученые обнаружили способность ультразвука «раскалывать» оболочку SARS-Cov-2



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Используя метод компьютерного моделирования команда MIT воспроизвела механическую реакцию SARS-Cov-2 на вибрации в диапазоне ультразвуковых частот. Исследователи начали с вибраций 100 МГц, или 100 миллионов циклов в секунду — предположительно, это естественная частота колебаний оболочки коронавируса.

В течение доли миллисекунды внешние колебания начали искривлять внутрь оболочку и шипы коронавируса подобно тому, как на мяче на мгновение появляются вмятины после удара о твердую поверхность. По мере увеличения амплитуды или интенсивности вибраций оболочка начинала раскалываться на части. На более низких частотах 25 МГц и 50 МГц вирус изгибался и разрушался еще быстрее, как в моделируемой среде воздуха, так и в воде, плотность которой схожа с жидкостям в организме.

По мнению авторов исследования, этот эксперимент может быть первым шагом к созданию принципиально нового подхода к лечению COVID-19. Теперь ученым предстоит выяснить, может ли ультразвук эффективно обезвреживать вирус в человеческом организме.

«Мы доказали, что при стимуляции ультразвуком оболочка и шипы коронавируса начинают вибрировать, и большая амплитуда этих вибраций создает штаммы, способные разрушить определенные части вируса. Возможно, повреждается не только внешняя оболочка, но и РНК вируса», — сообщил профессор прикладной механики MIT Томаж Вежбицки.