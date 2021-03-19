 

В Житомирской области ликвидировали типографию, которая изготавливала паспорта для нелегалов

19.03.2021, 18:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Служба безопасности Украины заблокировала в Житомирской области деятельность организованной группы, которая обеспечивала иностранцев фальшивыми документами для выезда в Европейский Союз. Об этом 19 марта сообщил пресс-центр СБУ.

Среди клиентов типографии были нелегалы из стран с повышенной террористической угрозой.

Участники группы изготавливали поддельные паспорта граждан Украины для выезда за границу, а также документы строгой отчетности:

свидетельства о рождении ребенка;
водительские и пенсионные удостоверения;
аттестаты и дипломы об образовании;
техпаспорта на транспортные средства.

“Стоимость пакета документов составляла $2 тыс. Tжемесячно к дельцам обращалось до десяти заказчиков. Своим клиентам злоумышленники также предлагали “сопровождение” при оформлении документов для выезда за границу в подразделениях Государственной миграционной службы региона”, – отметили в СБУ.

По данным следствия, незаконную схему наладил житель Житомира, который уже привлекался к ответственности за организацию незаконной переправке лиц через границу. К “бизнесу” мужчина привлек двух сообщников.

Организатора группы задержали в одном из местных отделений Государственной миграционной службы при попытке оформления для клиента загранпаспорта. Во время обысков в подпольной типографии и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили оборудование для изготовления поддельных паспортов, печати госучреждений, фальшивые документы, компьютерную технику с клиентской базой.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность к противоправной деятельности должностных лиц госучреждений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / При взрыве в Бейруте погиб лидер ливанской партии “Аль-Катаиб”. Жена и дочь премьера ранены

15.09 / Названа самая угоняемая в России марка авто

31.07 / США расширили санкции против ядерной, ракетной и военной программ Ирана

15.09 / Младший брат Синдзо Абэ получил пост министра обороны Японии

19.10 / Подразделения ЦВО вернулись с учения ОДКБ в Белоруссии

03.09 / Иностранный вирусолог заявил о политизации критики российской вакцины от COVID

18.10 / Hill – в США рэпера, хваставшегося незаконно нажитым богатством, арестовали за мошенничество

02.09 / Фон дер Ляйен об отравлении Навального: Подлый и трусливый поступок

18.08 / Политика: Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

27.10 / В Краснодарском крае из-за коронавируса закрыли четыре детсада и две школы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска