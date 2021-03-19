В Житомирской области ликвидировали типографию, которая изготавливала паспорта для нелегалов

Служба безопасности Украины заблокировала в Житомирской области деятельность организованной группы, которая обеспечивала иностранцев фальшивыми документами для выезда в Европейский Союз. Об этом 19 марта сообщил пресс-центр СБУ.

Среди клиентов типографии были нелегалы из стран с повышенной террористической угрозой.

Участники группы изготавливали поддельные паспорта граждан Украины для выезда за границу, а также документы строгой отчетности:

свидетельства о рождении ребенка;

водительские и пенсионные удостоверения;

аттестаты и дипломы об образовании;

техпаспорта на транспортные средства.

“Стоимость пакета документов составляла $2 тыс. Tжемесячно к дельцам обращалось до десяти заказчиков. Своим клиентам злоумышленники также предлагали “сопровождение” при оформлении документов для выезда за границу в подразделениях Государственной миграционной службы региона”, – отметили в СБУ.

По данным следствия, незаконную схему наладил житель Житомира, который уже привлекался к ответственности за организацию незаконной переправке лиц через границу. К “бизнесу” мужчина привлек двух сообщников.

Организатора группы задержали в одном из местных отделений Государственной миграционной службы при попытке оформления для клиента загранпаспорта. Во время обысков в подпольной типографии и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили оборудование для изготовления поддельных паспортов, печати госучреждений, фальшивые документы, компьютерную технику с клиентской базой.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность к противоправной деятельности должностных лиц госучреждений.

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