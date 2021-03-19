Власти США требуют прекращения строительства «Северного потока – 2»

Власти США требуют от организаций, участвующих в строительстве «Северного потока – 2», немедленного прекращения стройки. В противном случае планируется ряд ограничений в отношении деятельности компаний.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен отметил, что они внимательно следят за ходом строительства «Северного потока – 2». Помимо этого, власти не упускают из виду организации, которые входят в состав участников столь масштабной стройки. Господин Блинкен объяснил, что газопровод является геополитическим проектом России, и именно поэтому необходимо принимать все доступные меры для остановки строительства.

Именно с целью ограничить «Северный поток – 2» и помешать его завершению в Вашингтоне уже разрабатываются новые санкции. Они затронут не только страны, участвующие в возведении газопровода, но и все организации, принимающие непосредственное участие. При этом сам глава Госдепартамента резюмировал, что власти Соединённых Штатов уже поставили себя в невыгодное положение, когда не смогли помешать РФ начать реализацию проекта «Северный поток – 2», пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».