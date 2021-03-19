Иосиф Пригожин считает абсурдным попытку привлечь Манижу к ответственности

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает абсурдным попытку привлечь певицу Манижу к ответственности. Причиной стала отобранная для «Евровидения» песня «Русская женщина».

Продюсер рассказал, что дискуссии на счёт самой песни это непростой вопрос, но он никак не должен затрагивать исполнительницу. В частности, возбуждение уголовного делопроизводства – крайняя и абсурдная мера. Дело не в самой композиции, а в способе отбора. Её демонстрировали на федеральном телеканале и путём зрительского голосования была выбрана именно «Русская женщина» в исполнении Манижи. Начало судебного разбирательства означает, что власти РФ подают в суд сами на себя. Именно поэтому Иосиф Пригожин не видит смысла в уголовном деле.

Певица Манижа представит Российскую Федерацию на песенном конкурсе «Евровидение». Причиной недовольства граждан стало то, что сама исполнительница является уроженкой Таджикистана. В частности, об этом нелестно высказался депутат Государственной Думы Александр Шерин. Он объяснил, что отправка девушки на конкурс подчёркивает унижение русской нации, пишет интернет-издание NationNews.