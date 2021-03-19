МГУ представил новое приложение для определения метеоусловий в Москве

Уникальное приложение представили в Московском госуниверситете. С его помощью пользователи смогут получать самую точную информацию о погоде в разных районах столицы, а также в Подмосковье.

В данном случае используется не только информация из нескольких наиболее достоверных источников, поясняют разработчики. Речь идет о полномасштабном облачном сервисе, в котором будут собраны и проанализированы все поступающие сведения.

Таким образом, москвичи в режиме реального времени станут получить прогнозы вместе с информацией о текущем состоянии погоды. Потребности проверять ее на других сайтах уже не будет. Напомним, что информация о метеоситуации в столичном регионе сейчас поступает примерно с 1,5 тыс. источников.