Лукашенко перечислил “достойных кандидатов” в президенты Белоруссии

В пятницу глава республики выступил перед сотрудниками предприятия “Молочный мир” в Гродненской области. Александр Лукашенко попросил белорусов набраться терпения и пообещал им других президентов. “Я вам гарантирую”, – отметил он.

По словам Лукашенко, хорошими кандидатами являются министр внутренних дел Юрий Караев и министр здравоохранения Владимир Караник. Президент назвал их представителями толкового поколения, которые знают цену стране. “Они и будут конкурировать на грядущих выборах”, – добавил он.

Глава республики в очередной раз опроверг сообщения о том, что на пост будут также претендовать его сыновья. Еще недавно Лукашенко подчеркивал, что тема транзита власти никогда не обсуждалась в его семье. “Мои дети после меня не будут президентами”, – цитирует его РИА Новости.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение к гражданам. Оппозиционер назвала себя народным лидером и объявила о начала голосования за переговоры с Александром Лукашенко. Диалог должен состояться при посредничестве международных партнеров.

Напомним, выборы главы республики состоялись 9 августа прошлого года. Победу одержал Александр Лукашенко. Как сообщил Центризбирком, за политика отдали голос 80% избирателей. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила всего 10% поддержки.