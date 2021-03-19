Российское посольство в Болгарии потребовало прекратить до суда спекуляции по делу о шпионаже

Посольство РФ в Болгарии требует прекратить до решения суда спекуляции о его причастности к делу о шпионаже, в рамках расследования которого ранее были задержаны шесть человек, говорится в официальном заявлении дипмиссии.

«В условиях осложнения международной обстановки очевидны «неустанные» попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать нашу страну. Как следует из заявлений в ходе сегодняшнего брифинга Прокуратуры РБ [Республики Болгария], расследование в отношении задержанных 18 марта лиц, обвиняемых в шпионаже в пользу иностранного государства, еще не завершено. Рассчитываем, что до решения суда по данному делу спекуляции о якобы причастности РФ к разведывательной деятельности против интересов Болгарии будут прекращены», – цитирует ТАСС заявление посольства.

Российская дипмиссия выразила уверенность, что «судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства».

Ранее местные СМИ сообщили, что несколько человек, которые якобы занимались шпионажем «в пользу России», задержали в болгарской столице Софии. В Минобороны Болгарии сообщило о задержании двух военнослужащих по подозрению в шпионаже.

Напомним, в феврале 2020 года Болгария назвала имена россиян, которые якобы причастны к отравлению оружейного бизнесмена Емилияна Гебрева. Весной 2019 года Гебрев заявил, что в 2015 году его якобы пытались отравить «Новичком».

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему Болгария внезапно нашла у себя «российских шпионов».