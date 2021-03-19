 

В Германии оценили вероятность сворачивания «Северного потока – 2» из-за США

19.03.2021, 18:24, Новости дня
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Возможные новые санкции США уже не смогут помешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2», а, скорее, только усугубят отношения между Берлином и Вашингтоном, считают в редакции немецкой газеты Handelsblatt.

Администрация Соединенных Штатов рассматривает введение новых санкций не только против российских судов, но и оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

Как отмечают немецкие журналисты, ограничения США до сих пор не остановили строительство «Северного потока – 2», а только затянули его. Введение же новых санкции, считает издание, несет опасность, поскольку член совета акционеров компании Nord Stream 2 AG возглавляет бывший канцлер Германии Герхард Шредер, а наложение рестрикций против него «немыслимо в рамках трансатлантического партнерства». Кроме того, пишет газета, санкции могут спровоцировать на действия специальный экологический фонд, созданный властями федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания для защиты интересов участников «Северный потока – 2». Отмечается, что в этом случае фонд сам попадет под санкции США, а это будет означать введение ограничений в отношении властей германской земли. В конечно итоге, все это рискует вылиться в большой политический скандал, который может поставить крест на планах президента США Джо Байдена возродить трансатлантическое партнерство, подчеркивает газета.

США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.



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