Биологический возраст часто не совпадает с хронологическим. Люди стареют с разной скоростью



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По мере того, как человек стареет, у него увеличивается риск развития хронических болезней: рака, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других. Параллельно ухудшаются различные функции, включая физическую силу, мышление, слух.

Врачи и социальные службы при работе с пожилыми людьми ориентируются на их хронологический возраст. Однако одни люди могут жить самостоятельно до 100 лет, а у других развиваются проблемы со стороны разных органов еще до 60. То есть, хронологический возраст – показатель, который не позволяет точно выработать стратегию помощи пожилым людям.

В новом исследовании ученые сравнили скорость хронологического и биологического старения примерно у тысячи человек, за которыми наблюдали в течение 20 лет. Все участники исследования родились в один год, что, по мнению ученых, делает результаты более достоверными. Для контроля биологических изменений в организме в возрасте 16, 32, 38 и 45 лет им проводили анализы на 19 биомаркеров, которые характеризуют функции сердечнососудистой и дыхательной систем, иммунитета, почек, обмена веществ, зубов.

«Старение не происходит внезапно, когда люди достигают 60 лет, оно длится всю жизнь. У нас есть способ измерения того, как быстро человек стареет. Наши данные подчеркивают важность оценивания биологического возраста в середине жизни, когда еще возможна профилактика и не развились тяжелые поражения органов», – сказал Максвелл Эллиотт (Maxwell Elliott) из Университета Дюка, соавтор исследования.

Два с половиной года за год

Как и ожидали ученые, скорость биологического старения у участников исследования была разной. Те, кто старел медленнее всех, за каждый из 20 лет исследования «получали» лишь 0,4 года биологического возраста. Эти люди выглядели моложе, их ум оставался острым, сердечно-сосудистая система была в хорошем состоянии, скорость ходьбы была высокой.

С другой стороны, часть людей старела быстрее: за каждый год из 20 они биологически «взрослели» на 2,44 года. Такие участники исследования выглядели старше, у них чаще отмечалось ухудшение когнитивных функций. Субъективно эти люди чувствовали себя хуже, часто пессимистически высказывались о старении. Уже в среднем возрасте некоторые показатели у них были как у старых людей. Биомаркеры указывали, что у них есть риск развития старческой астении (дряхлости) в будущем. То есть, существовала вероятность, что они утратят физическую и финансовую самостоятельность.

Ученые считают, что темп старения, описанный ими, является адекватным индикатором постепенного ухудшения работы органов и систем. Обнаружение быстрого биологического старения у человека в среднем возрасте дает врачам время, чтобы вмешаться и предупредить возрастные болезни.