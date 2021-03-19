Эвелина Бледанс готовит сына Семена к дебюту на театральной сцене

Сын Эвелины Бледанс Семен Семин – большой любитель домашних представлений и спонтанных маскарадов. Совсем недавно он присоединился к творческой студии и впервые будет выступать самостоятельно на большой сцене. Творчество и социализация – очень важная задача для ребят с особенностями.

Семен исполняет роль Пьеро, у него еще есть сольный номер оловянного солдатика и также много групповых номеров: он будет одним из фонарщиков, паучков и исполнит еще несколько танцев. Волнуюсь ли я? Конечно! Потому что одно дело репетиция, а другое – большая сцена, громкий звук, которого он иногда побаивается. Хотя, надо отметить, что генеральная репетиция прошла неплохо, – рассказывает HELLO.RU Эвелина Бледанс.

Семен Семин с исполнительницей главной роли Машей Сергеевой

Конечно же, Сема претендовал на роль Буратино. Но это большая роль, там много текста, мы пока к ней объективно не готовы. Я уверена, что все впереди. Дома Семен всегда вовлекает в игры всех гостей, наряжает, раздает им роли. Сейчас, правда, “Бременские музыканты” у него в топе. Но долгое время был “Буратино”. Мы узнали про студию Татьяны Таубер не так давно, – один из одноклассников Семена посещает эту студию. Пару месяцев назад мы решили тоже попробовать. Репетиций было не так много, но Семен быстро втянулся в процесс. Мечтает ли он стать профессиональным актером, пока сказать трудно – ему просто нравится играть, петь и танцевать. Мы, конечно, знаем, что среди людей с синдромом Дауна есть несколько всемирно известных актеров: Зак Готтзаген, Лорен Поттер, например. Но большие звезды с инвалидностью живут в Америке, Канаде или Европе. В России пока эта ниша свободна. Так что будем готовиться ее достойно заполнить.

Фонд помощи людям с особенностями развития #МыВсеРазные следует лозунгу “Мы все разные, но мы все вместе”

Семен Семин