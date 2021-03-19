Америка и медведь

Российские пропагандисты против Байдена.

Петр Саруханов / «Новая»

«Разумеется, обзываться — не наш уровень», — с гордостью провозгласила Ольга Скабеева. И понеслось. Программа «60 минут» одной из первых бросилась на амбразуру, защищая президента РФ Путина от злобного президента Байдена, посмевшего назвать «коллегу» убийцей. Еще молчали МИД и пресс-секретарь Путина Песков, а они, Скабеева и Попов, верные солдаты «партии», уже пригвоздили американского лидера к позорному столбу, а «и без того сложным отношениям между Россией и США» вынесли свой бескомпромиссный приговор: они, отношения, разорваны, видимо, навсегда!

Обзываться — не их уровень. Поэтому Попов просто по-дружески заметил:

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«Наверное, он забыл выпить таблеточки… Байден последнее время на публике просто молотит какую-то чушь… И вот теперь этот человек называет президента РФ убийцей!»

Кадры интервью Байдена американскому каналу АВС с этой возмутительной фразой (справедливости ради, Байден не сам ее сказал, а лишь утвердительно ответил на вопрос журналиста) за время эфира показали не раз. И еще много-много раз ведущие и их эксперты повторили ее сами. Как потом заметил Станислав Кучер в эфире международного телеканала RTVI, «слова «Путин — убийца» были повторены в российском эфире чаще, чем во всех американских СМИ, вместе взятых…». Нашим палец в рот не клади. Депутат Толстой отметил, что «страдающего деменцией Байдена долго не пускали к журналистам. Старичок запинается». Постоянный участник ток-шоу «60 минут» депутат Журавлев (большой затейник) пояснил без обиняков: «Президент Байден — это не президент, а диагноз… Американцы его выбрали. Раз у вас дебилы у власти, значит, вы все такие…»

Кадр из ток-шоу «60 минут», эфир от 17 марта. Скриншот: youtube.com

В доказательство того, что Байден сам не ведает, что творит, под оживленный смех ведущих и гостей программы показали подборку курьезов: вот он запутался в именах детей и внуков, вот забыл имя собственного министра, а вот потерял ориентацию в хозяйственном супермаркете (потом весь вечер ту же «уморительную» подборку крутили во всех теленовостях). Не верите своему ТВ? Тогда посмотрите, как сами американцы оценивают физическое и умственное состояние недавно избранного президента. Вот ведущий канала Fox News Такер Карлсон предлагает своим зрителям сравнить позднего Брежнева с сегодняшним Байденом. На кадрах хроники Брежнев бормочет что-то невразумительное. «Параллели просматриваются», — делает вывод американский журналист, скорее всего, немало удивив простодушных россиян, которых российское ТВ давно убедило, что в США нет никакой свободы слова, в отличие от свободной во всех отношениях родной страны. А там над своим же президентом глумятся. Чудно!

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Однако «параллели» неожиданно возмутили Попова, попенявшего американскому коллеге на их некорректность: наш дорогой Леонид Ильич воевал и кровь за Родину проливал. Ветеран!

Иное дело — Байден. Не ветеран — просто старый маразматик, и его высказывания — «триумф политического маразма». Потом все вместе принялись искать симметричный «ответ Чемберлену», то есть Байдену. «Я бы предложил увеличить численность резидентур в США, чтобы держать их за вымя… А еще надо рассмотреть вопрос о совместном ядерном планировании с Китаем. Это будет ушат холодной воды на голову Байдена», — предложил радикальные меры политолог Коротченко. «Аляску не проще забрать?» — изящно пошутил Попов. «Ни в коем случае нельзя отвечать только тем, что МИД выразит очередную озабоченность», — кипятился депутат Журавлев. «А как надо? — Нанести ракетно-ядерный удар?» — с плотоядной улыбочкой сострила Скабеева. «Наш ответ не должен быть ниже плинтуса, где сейчас оказался Байден. Мы один раз закончили в Париже, второй — в Берлине. Только так», — отрезал депутат Толстой.

Джо Байден во время интервью каналу АВС. Кадр: abcnews.go.com

Поздним вечером в эфире у Соловьева поиск симметричных ответов продолжился. Соловьев на то и главный пропагандист России, что мыслит глобально: «Это атака не на Путина, а на всю Россию… Конечно, у Америки вызывает колоссальное раздражение наш успех в создании лучшей в мире вакцины, наша независимая политика, Крым… Это, конечно, объявление новой холодной войны. Нам предстоит ответить очень жестко. Нас запугать-то сложно… А президент Байден осознавал, что говорит? А если не осознавал, у него есть доступ к красной кнопке?» В пример «неадекватному» Байдену привели адекватного Трампа, показав фрагмент из его давнего интервью тому же американскому каналу ABC. В нем журналист не вопрос задает, а сам констатирует: «Но он же убийца. Путин — убийца». Трамп отвечает философски: «Многие убийцы. Многие. Убийц предостаточно вокруг нас. Поверьте мне».

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Вся соловьевская рать в студии закивала одобрительно: «Вот! Он нашел правильные слова».

«Это («непозволительное выражение в адрес Путина») должно быть хорошим поводом для нашей внутренней мобилизации», — нашел плюс в случившемся депутат Затулин.

…Днем, когда цитата из интервью Байдена еще не стала главным новостным хитом, в ток-шоу «Время покажет» на Первом канале обсуждали новые санкции США против России. Ведущий Артем Шейнин вышел на тему замысловато — через сюжет про медведя, преследующего улепетывающего от него человека на улице Нижнего Тагила. Шейнин рассмотрел в медведе не хищника, забредшего в город из леса, а ручного добродушного звереныша, истосковавшегося по общению с человеком, но в погоне за ним угодившего под автобус. «Мы тоже 35 лет назад были таким медведем… Мы поверили и тоже чуть не попали под автобус. Эти «добрые люди» сильно приблизились к границе… Эти люди до сих пор называют нас главной угрозой себе». Метафора то есть. «Добрые люди» — коллективный Запад, который нас сначала пытался приручить, чтобы после и погубить. Не вышло!

Станислав Кучер, глава американской редакции канала RTVI, запустил недавно ютуб-канал «Однажды в Америке» — «для всех, кто предпочитает объективную журналистику в противовес госпропаганде, растущей американофобии и «прочему мракобесию». Один из первых спецрепортажей он посвятил самым известным и снова набирающим силу пропагандистским мифам, благодаря которым наши сограждане считают Америку главным врагом России, который спит и видит нас поработить. Один из таких мифов — «план Даллеса», которого, как выясняется, нет и никогда не существовало в природе. Это самый настоящий фейк, который, как и множество других, ему подобных, по-прежнему находит живой отклик в мозгах доверчивых россиян. Полезный канал придумал Стас Кучер. Вот только не под силу ему тягаться с мощнейшей пропагандистской машиной, денно и нощно закатывающей Америку в асфальт. От Америки, впрочем, не убудет. «Отдавай-ка землицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад» — это только в глуповатой песне да мечтах Евгения Попова. А ну-ка отними.

Ирина Петровская

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