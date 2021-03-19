 

“Я тебе не бейби – я теперь леди”. Jerry Heil заявила, что стала обладательницей участка в Шотландии

19.03.2021, 17:42, Новости дня
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Украинская певица Jerry Heil 19 марта в Instagram сообщила, что получила в подарок участок площадью 30 см², расположенный в Шотландии.

По словам артистки, наличие земельного участка в Шотландии позволяет также получить титул.

Так что я тебе не бейби – я теперь леди официально и отныне прошу называть меня только так!” – похвасталась артистка.

Певица заметила, что летом, возможно, посадит на своем участке свеклу.

“И буду приезжать полоть на каникулах”, – резюмировала она.

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Публикация от YouTube * JERRY HEIL * (@thejerryheil)

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “Охрана_Отмєна”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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