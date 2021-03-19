СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту Шпиру

Служба безопасности Украины объявила о подозрении пророссийскому пропагандисту и политтехнологу, он публично призывал к официальному прекращению существования государства Украина. Об этом 19 марта сообщил пресс-центр СБУ.

Служба безопасности установила, что так называемый “политический эксперт” целенаправленно занимался продвижением российских нарративов в СМИ. В частности, популяризировал идею создать вместо Украины другие субъекты, а часть ее территории присоединить к РФ.

По данным СБУ, “эксперт” неоднократно выступал на телеканале “Россия 24”, против которого в Украине введены санкции, и на “News Front” – действует на временно оккупированных РФ территориях Донбасса и который пропагандирует идеи сепаратизма.

“Фигурант публично призывал к расправам над участниками революции Достоинства и Антитеррористической операции / операции Объединенных сил и их семьями. Смеялся над гибелью активистки Екатерины Гандзюк. Оскорбительно отзывался о гражданах через веру, глумился над религиозными символами и требовал ввести уголовную ответственность за исповедание христианства. Он также выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, Советскому Союзу, НКВД (Народный комиссариат внутренних дел СССР. – “ГОРДОН”) и политики [президента РФ] Владимира Путина”, – подчеркнули в СБУ.

Отмечается, что пророссийский политтехнолог принимал также участие в спланированных информационных операциях против Украины.

Как рассказали в СБУ, в уголовном производстве проведены обыски по месту фактического и временного проживания фигуранта в Ивано-Франковске и в Киеве. Ему сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 161 (нарушение равноправия граждан) и ст. 436-1 (изготовление и распространении символики тоталитарных режимов и их пропаганда). Досудебное следствие продолжается.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Как сообщили изданию “ГОРДОН” источники в правоохранительных органах, речь идет о Михаиле Шпире. В роли “политического эксперта” он выступал на украинских телеканалах “112 Україна”, NewsOne, “4 Канал”. Наиболее возмутительные высказывания и фото Шпир размещал на своем сайте и в профилях в соцсетях.

В феврале 2017 года Шпир внесен в базу “Миротворця”, как “антиукраинський пропагандист” і “провокатор”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля 2021 года ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ) Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума Путина нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, распространение российских нарративов есть вызовом для многих стран.

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