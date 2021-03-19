Денисенко: Назвав Путина убийцей, Байден повысил ставки, чтобы начать переговоры с Китаем, а затем с РФ

Путин – убийца. Очень коротко.

1. Байден продолжает пиар-кампанию Трампа Make America great again. Он работает на решение вопросов внутренней повестки дня и перехватывает инициативу. Без понимания этих процессов не надо вообще начинать анализ.

2. Путин является фоном к более важным переговорам с Китаем (переговоры сегодня проходят на Аляске). Американцы жестко подняли градус и обвинили Китай в нарушении прав человека в Гонконге и т.д.

3. Слова о киллере Путине во второй раз повторила Псаки, чтобы подчеркнуть россиянам – это не оговорка и не маразм, как пробовали показать росСМИ. Байден подвесил россиян, а вместе с ними и их возможных союзников, прежде всего, в Европе. Но еще раз подчеркнем: ключевые переговоры – это Китай.

4. Все это – большое повышение ставок для того, чтобы с точки зрения силы начать переговоры с Китаем, а затем с РФ.

Пока мы не понимаем, куда эта игра заведет, но мы (Украина) здесь разменная монета. Поэтому сейчас нужно думать, как расторговать эту историю с максимальной выгодой для государства, а не играть в бирюльки. Мы же мыслим категориями “пожертвовать должностью или статусом пары чиновников или не пожертвовать”. В крупной игре играют по-крупному. Но для этого нужно играть, а не думать, что геополитика сводится к фамилии Сытник, Рожкова, Коломойский и Ермак или кто-то другой.

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

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