Верховный суд начал рассмотрение иска китайских акционеров “Мотор Січі”

Верховный суд открыл дело по иску китайских акционеров компании “Мотор Січ”. Об этом “РБК-Украина” 19 марта сообщили адвокаты компаний-акционеров.

В иске требуют отменить указ президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций с блокировкой активов и запретом на въезд в страну руководителям компаний из Китая.

По информации агентства, Верховный суд потребовал от Службы безопасности Украины как соответчика по иску предоставить доказательства, которые стали основой для рекомендаций Совету национальной безопасности и обороны о применении санкций к компаниям из Китая.

Судебные заседания по иску назначены на 5 и 22 апреля. Соответчиками по иску станут СБУ, которая выступила инициатором санкций, и СНБО, который принял решение об их применении.

По словам адвокатов, акционеры АО “Мотор Січ” Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Twinstar Holdings S.A. в иске указали на незаконность указа в связи с отсутствием оснований, поскольку попавшие под действие санкций компании ведут законную деятельность, законно приобрели акции компании “Мотор Сич” и не совершали каких-либо действий, направленных на нарушение безопасности Украины.

По мнению истцов, указ президента противоречит Конституции, поскольку не содержит каких-либо оснований для применения санкций к истцу. Компании из Китая в своем заявлении обратили внимание на то, что с 2017 года лишены возможности оперативного управления в “Мотор Січ”, что исключает возможность действий, несущих угрозу национальным интересам или безопасности Украины.

15 января 2021 года бюро промышленности и безопасности министерства торговли США включило Skyrizon в список “конечных военных пользователей, для которых установлен специальный режим сотрудничества с американскими компаниями”. В ответ в компании заявили о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января подписал указ о введении санкций против китайских инвесторов “Мотор Січі”: Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, Beijing Xinwei Technology Group.

Китайский инвестор назвал санкции “варварским грабежом”. В МИД Китая выразили надежду, что Украина будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны заявил о решении вернуть в государственную собственность “Мотор Січ”. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это произойдет и с другими стратегическими предприятиями, которые оказались в частных руках. Инвесторы таких предприятий, отметил он, получат компенсации.

Первый заместитель фракции “Слуга народа” Александр Корниенко заявлял, что “законопроект о национализации “Мотор Січі” представят через две-три недели”.

На заявления о подготовке законопроекта о национализации “Мотор Січі” отреагировал китайский инвестор предприятия – владелец компании Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин. Он назвал это недопустимым и пригрозил новыми судебными исками, сообщал “Интерфакс-Украина”.

В МИД Китая заявили, что требуют от Украины защитить права китайских инвесторов.

ПАО “Мотор Січ” – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

В материалах, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что в 2016 году собственник предприятия Вячеслав Богуслаев продал 56,009% акций семи компаниям, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. При этом в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что не давали разрешения на сделку, что в таких случаях необходимо.

В июле 2017 года на сделку обратила внимание Служба безопасности Украины, которая начала уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций “Мотор Січі”, которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году Богуслаев подтвердил, что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

Антимонопольный комитет Украины несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку “Мотор Січі”. Компания Skyrizon пыталась получить такое разрешение совместно с компанией DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. После того как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в “Мотор Січ”.

Против продажи ПАО “Мотор Січ” китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

Богуслаев обвинял китайских партнеров в отказе от инвестиций, но выступал против полной национализации. По его мнению, следует “цивилизованно” оставить китайцам 35% предприятия.

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