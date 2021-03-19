Эрдоган назвал слова Байдена о Путине-убийце неприемлемыми

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами назвал недопустимыми высказывание президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

По мнению Эрдогана, такие слова “не к лицу государственному деятелю”.

“Подобные слова не подобает использовать в адрес руководителей государств, подобных Путину. На мой взгляд, Путин дал очень умный ответ”, – заявил турецкий президент.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы.

В ответ Путин пожелал Байдену здоровья. “Кто как обзывается, тот сам так называется”, – добавил президент РФ.

После публикации интервью Байдена министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

Путин предложил Байдену перестать “пикироваться заочно” и поговорить в “прямом эфире”, но в Белом доме пока не знают, сможет ли лидер США выделить время на это в ближайшие дни.

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