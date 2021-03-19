Как оформить социальные выплаты на погребение умершего гражданина?

19.03.2021, 17:49, Детали

Теги: Бюджет, Общество

1) Размер социального пособия на погребение в 2021 году составляет 6424,98 рублей.

Выплачивает данное пособие:

– Пенсионный фонд РФ — если на день смерти пенсионер был неработающим (т.е. официально не работал и не уплачивал страховые взносы в ПФР);

– работодатель — если на день смерти гражданин являлся работающим;

– МУ Центр социальных выплат» города Рыбинска — если человек не получал пенсию и не работал. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ « О погребении и похоронном деле», а также с «Административным регламентом», утвержденным Приказом Департамента труда и социальной поддержки населения ЯО от 29.06.2012 № 52-12.

2) Размер единовременной выплаты на погребение в 2021 году составляет 2657 рублей.

Выплачивает единовременную выплату МУ «Центр социальных выплат» города Рыбинска Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с Законом Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области», а также с «Административным регламентом», утвержденным Приказом Департамента труда и социальной поддержки населения ЯО от 29.06.2012 № 54-12.

Документы, для получения единовременной выплаты:

1) На не работавших граждан, получавших пенсию:

1. Свидетельство о смерти и его ксерокопия.

2. Справка о получении социального пособия на погребение из Пенсионного фонда РФ.

3. Паспорт получателя пособия на погребение и его ксерокопии 2, 3 страницы и страницы с последней регистрацией по месту жительства.

4. Банковские реквизиты получателя для перечисления ему единовременной выплаты на погребение, где должны быть указаны сведения о кредитной организации: наименование организации, номер расчетного счета, БИК, ИНН и КПП и номер лицевого счета заявителя.

2) На работавших граждан:

1. Свидетельство о смерти и его ксерокопия.

2. Справка о получении социального пособия на погребение с места работы умершего, с указанием ФИО получателя, умершего гражданина и суммы выплаченного пособия.

3. Паспорт получателя пособия на погребение и ксерокопии его 2, 3 страницы и страницы с последней регистрацией по месту жительства).

4. Банковские реквизиты получателя для перечисления ему единовременной выплаты на погребение, где должны быть указаны сведения о кредитной организации: наименование организации, номер расчетного счета, БИК, ИНН и КПП и номер лицевого счета заявителя.

Документы для получения социального пособия 6424,98 руб. и единовременной выплаты 2657 руб. на не работавших граждан, не получавших пенсию:

1. Свидетельство о смерти и его ксерокопия.

2. Справка о смерти.

3. Трудовая книжка и ксерокопии ее страницы с ФИО и последней страницы с записью об увольнении.

4. Документ, подтверждающий проживание умершего на дату смерти на территории Ярославской области — справка с места жительства, выданная органами регистрационного учета.

5. Паспорт получателя пособия на погребение и ксерокопии его 2, 3 страницы и страницы с последней регистрацией по месту жительства.

6. Банковские реквизиты получателя для перечисления ему единовременной выплаты на погребение, где должны быть указаны сведения о кредитной организации: наименование организации, номер расчетного счета, БИК, ИНН и КПП и номер лицевого счета заявителя.

Единовременная выплата и социальное пособие на погребение назначается и выплачивается, если соответствующее заявление подано лицом, осуществившим погребение умершего, не позднее 6 (шести) месяцев со дня смерти.

Пособие выплачивается любому лицу, который взял на себя обязанность по оплате ритуальных услуг. Это может быть супруг, близкий родственник, законный представитель и любой другой человек, который оплатил эти расходы.

Заявление с документами можно подать:

1) через Единый Портал государственных и муниципальных услуг (далее ЕПГУ) https://www.gosuslugi.ru.

2) в МФЦ по адресу: г. Рыбинск, пр.Генерала Батова, д.1. Режим работы: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота – с 8-00до 18-00, вторник – с 10-00 до 20-00, воскресенье – выходной.

Также прием документов ведется в МУ «Центр социальных выплат» города Рыбинска по адресу: ул.Крестовая, д.139, каб.209а. Приемный день: понедельник с 8-00 до 17-00, обед с 12-12 до 13-00. Телефон для справок: (4855) 22-29-75. Имеется возможность осуществить электронную запись на прием в ведомство МУ «Центр социальных выплат» города Рыбинска через Портал органов государственной власти Ярославской области https://www.yarregion.ru/pages/egovernment/e-records.aspx.

МУ «Центр социальных выплат» города Рыбинска