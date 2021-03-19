Эксперты позитивно отозвались о качестве съемки в смартфоне OPPO Find X3 Pro

Новая модель смартфона OPPO Find X3 Pro, недавно вышедшая на рынок, понравилась экспертам, благодаря высокому качеству съемки. По мнению специалистов, разработчик действительно представил уникальный аппарат.

Кроме прочего, позитивные отзывы появились и о весьма необычном дизайне мобильного устройства. Однако так называемая камера-микроскоп, обеспечивающая съемку мелких предметов с разрешением 3 Мп и шестидесятикратным зумом, была принята на ура.

В социальных сетях по этому поводу можно найти множество хвалебных отзывов, количество которых постоянно увеличивается. Также понравился владельцам нового смартфона перископный модуль, в котором увеличение всего в два раза, но разрешение сделанных фото составляет 3 Мп. Напомним, что мощность основных датчиков здесь составляет целых 50 Мп.