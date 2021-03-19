Эксперты позитивно отозвались о качестве съемки в смартфоне OPPO Find X3 Pro

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19.03.2021, 17:38, Новости дня
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Новая модель смартфона OPPO Find X3 Pro, недавно вышедшая на рынок, понравилась экспертам, благодаря высокому качеству съемки. По мнению специалистов, разработчик действительно представил уникальный аппарат.

Кроме прочего, позитивные отзывы появились и о весьма необычном дизайне мобильного устройства. Однако так называемая камера-микроскоп, обеспечивающая съемку мелких предметов с разрешением 3 Мп и шестидесятикратным зумом, была принята на ура.

В социальных сетях по этому поводу можно найти множество хвалебных отзывов, количество которых постоянно увеличивается. Также понравился владельцам нового смартфона перископный модуль, в котором увеличение всего в два раза, но разрешение сделанных фото составляет 3 Мп. Напомним, что мощность основных датчиков здесь составляет целых 50 Мп.



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