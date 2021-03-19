 

Эксперт рассказал о зависимости российского сегмента Интернета от глобальной сети

19.03.2021, 17:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский сегмент Интернета очень зависим от подключения в глобальную сеть и шутить с возможным отключением от нее не стоит. Об этом рассказал известный эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин во время недавно проведенной пресс-конференции.

По его словам, если это случится, рунет не только замкнется в себе, но и существенно ухудшит свою работу. Он также сообщил, что уже проводились испытания работы российских поисковиков в условиях возможного отключения от мировой системы связи.

В результате даже такой «летающий» поисковик, как «Яндекс», начинал сильно тупить, отмечает Вакулин. Рунет попросту не готов к автономной работе, и стоит ли к ней готовиться? Данный вопрос никогда не рассматривался бы, если б не возникла реальная угроза отключения России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / В Омске приступили к строительству крытой ледовой арены

02.09 / Канада, США, ЕС и Британия обсудили возможные санкции против Белоруссии

19.10 / Стало известно о создании космического центра НАТО в Германии

07.10 / В Варшаве заявили об угрозе «Северного потока – 2» для Польши

08.07 / Минздрав подтвердил устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 почти во всех регионах

20.08 / Певица Билли Айлиш обвинила Трампа в уничтожении США

10.09 / Богдан: Кто самая большая кадровая ошибка Зеленского? Это вопрос, какой кусок говна красивше

26.02 / Бывшая жена Богдана стала участницей шоу “Холостяк

12.09 / Лукашенко задумался о целесообразности концентрации ВС на западной границе

13.10 / В Италии с начала 2020 года выросли продажи автомобилей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска