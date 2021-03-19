Эксперт рассказал о зависимости российского сегмента Интернета от глобальной сети

Российский сегмент Интернета очень зависим от подключения в глобальную сеть и шутить с возможным отключением от нее не стоит. Об этом рассказал известный эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин во время недавно проведенной пресс-конференции.

По его словам, если это случится, рунет не только замкнется в себе, но и существенно ухудшит свою работу. Он также сообщил, что уже проводились испытания работы российских поисковиков в условиях возможного отключения от мировой системы связи.

В результате даже такой «летающий» поисковик, как «Яндекс», начинал сильно тупить, отмечает Вакулин. Рунет попросту не готов к автономной работе, и стоит ли к ней готовиться? Данный вопрос никогда не рассматривался бы, если б не возникла реальная угроза отключения России.