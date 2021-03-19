 

Хуситы атаковали НПЗ госкомпании Saudi Aramco

19.03.2021, 17:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нефтеперерабатывающий завод государственной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде атаковали заминированные беспилотные летательные аппараты из Йемена, в результате вспыхнувшего пожара никто не пострадал, сообщил источник в министерстве энергетики Саудовской Аравии.

Происшествие не повлияло на поставки нефтепродуктов компаниям-потребителям, предает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SPA.

Между тем ответственность за атаки на НПЗ в Саудовской Аравии взяли на себя мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Представитель вооруженных сил организации генерал Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли минимум шесть ударов по объектам компании Saudi Aramco. «Мы объявляем о проведении военной операции шестого числа мусульманского месяца Шаабан, в результате которой удары с помощью шести беспилотников были нанесены по объектам компании Saudi Aramco. Цели были поражены с предельной точностью», – сказал Сариа.

Генерал предупредил иностранные компании и гражданских лиц, чтобы они держались подальше от военных и инфраструктурных объектов, которые «могут стать целями» для сил хуситов.

В начале марта силы воюющей на стороне президента Йемена противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией отбили атаку шести заминированных беспилотников, которые выпустили из Йемена мятежники-хуситы.

В ноябре прошлого года силовики «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по распределительной станции госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Глава МИД Китая оценил уровень сотрудничества с Россией

21.10 / Россия и США близки к сделке по продлению СНВ-III

24.07 / США и Великобритания обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия

02.09 / “Кризисное состояние удалось пережить”. Тимошенко рассказала о самочувствии после инфицирования COVID-19

09.03 / “Предлагали псевдонимы, маски”. Фоззи из ТНМК рассказал, кто записал матерный припев для их новой песни

14.10 / Путин внес в Госдуму проект закона о Госсовете

29.01 / Guardian – Джонсон призвал шотландцев прекратить «бесконечные разговоры» о независимости

03.12 / Российский рэпер Баста собирается в Киев. В Госпогранслужбе говорят, что не пустят его в Украину

03.09 / Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 26 млн

30.11 / Псаки прокомментировала возвращение в Белый дом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска