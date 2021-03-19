Хуситы атаковали НПЗ госкомпании Saudi Aramco

Нефтеперерабатывающий завод государственной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде атаковали заминированные беспилотные летательные аппараты из Йемена, в результате вспыхнувшего пожара никто не пострадал, сообщил источник в министерстве энергетики Саудовской Аравии.

Происшествие не повлияло на поставки нефтепродуктов компаниям-потребителям, предает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SPA.

Между тем ответственность за атаки на НПЗ в Саудовской Аравии взяли на себя мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Представитель вооруженных сил организации генерал Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли минимум шесть ударов по объектам компании Saudi Aramco. «Мы объявляем о проведении военной операции шестого числа мусульманского месяца Шаабан, в результате которой удары с помощью шести беспилотников были нанесены по объектам компании Saudi Aramco. Цели были поражены с предельной точностью», – сказал Сариа.

Генерал предупредил иностранные компании и гражданских лиц, чтобы они держались подальше от военных и инфраструктурных объектов, которые «могут стать целями» для сил хуситов.

В начале марта силы воюющей на стороне президента Йемена противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией отбили атаку шести заминированных беспилотников, которые выпустили из Йемена мятежники-хуситы.

В ноябре прошлого года силовики «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по распределительной станции госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда.