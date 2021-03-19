Сенатор: Для IT-гигантов штрафы в несколько миллионов рублей несущественны

«IT-компании, злостно нарушающие российское законодательство, логично штрафовать не фиксированными суммами, а процентами от их прибыли на нашем рынке», – сообщила газете ВЗГЛЯД сенатор Ирина Рукавишникова. Она объяснила, почему иностранные IT-корпорации предпочитают уплатить штраф вместо того, чтобы выполнять предписания российского регулятора.

«Социальные сети, видеохостинги и поисковые системы для общественной жизни всех стран мира – это относительно новое явление. Они появлялись и декларировались как инструменты общения между людьми, которые находятся вне политики и не стремятся на что-то серьезно влиять. Они развивались стихийно и им дозволялось практически все – так проходила мягкая и тихая «колонизация» пользователей всего мира», – напомнила Ирина Рукавишникова, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

«Со временем IT-гиганты успешно коммерциализировались и превратились в мощные корпорации, которые не хотят, чтобы им ставились какие-то ограничения, а их деятельность регулировалась в каждой суверенной стране в рамках местного законодательства. Им удобнее работать по своим собственным правилам или вообще без правил, поэтому проще заплатить штраф, чем признать право каждого конкретного государство на защиту своих граждан от нежелательного или противоправного контента», – поясняет собеседница.

Сенатор также отметила, что выручка Facebook за III квартал 2020 года составила 21,47 млрд долл. Аналогичная ситуация наблюдается по другим IT-гигантам. К примеру, холдинг Alphabet Inc., куда входит и Google, за 3-й квартал 2020 года заработал 11,25 млрд долларов. «Ощутимы ли для этих компаний штрафы в размере 3-4 млн рублей?», – риторически спросила Рукавишникова.

«Мы внимательно изучаем успешный опыт других государств по решению аналогичной проблемы. Очень интересен опыт Турции, где вводились и замедление трафика, и даже запрет на рекламную деятельность для недобросовестных игроков цифрового рынка. Также логична блокировка злостных нарушителей, либо ужесточение санкций за нарушения вплоть до ввода не фиксированных сумм, а определенного процента от оборота или прибыли компании. Это ставит под вопрос прибыльность бизнеса, с этим они вынуждены будут считаться», – отметила сенатор.

«Оптимальный выход для каждого IT-гиганта – создание в РФ своего официального представительства, которое будет на месте решать все спорные вопросы, а также неукоснительное соблюдение всех норм российского законодательства в русскоязычном сегменте интернета», – резюмировала Рукавишникова.

Напомним, компания Google LLC в марте оплатила очередной штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента, сообщил Роскомнадзор .

В 2019 году в отношении Google было возбуждено дело об административном правонарушении за неудаление запрещенного контента из поисковой выдачи. Сумма штрафа составила 700 тыс. рублей, штраф был оплачен. Проводимый Роскомнадзором мониторинг зафиксировал, что компания выполняет требования российского законодательства лишь частично. Это стало основанием для возбуждения производства за повторное совершение административного правонарушения 25 мая 2020 года суд оштрафовал Google на сумму 1,5 млн рублей. Штраф был также оплачен. Дальнейший мониторинг выявил, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в РФ контент, что повлекло новый штраф в марте этого года.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила газете ВЗГЛЯД, что западные социальные сети по требованию Роскомнадзора оперативно удалили посты в «группах смерти», но не торопятся блокировать призывы к участию в несанкционированных акциях, что говорит о том, что эти соцсети преследуют в РФ не коммерческие, а политические цели. По ее мнению, для нарушителей, пора повысить сумму штрафов до европейского уровня, а также в качестве меры воздействия начать замедлять скорость трафика этих цифровых платформ на территории России.