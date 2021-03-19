Дегтярев поручил изучить влияние на паводок сбросов ГЭС на реке Амур

Руководство Хабаровского края начало подготовку к возможным весенним паводкам, в регионе по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева организовано постоянное наблюдение за ледоходом и уровнем воды в реках.

В правительстве края прошло совещание, посвященное подготовке к безаварийному пропуску половодья и паводков в 2021 году, в ходе которого Дегтярев попросил вице-премьера Викторию Абрамченко провести ретроспективный анализ зависимости сбросов Зейской и Бурейской ГЭС и уровня воды в реке Амур в паводковых ситуациях в летнее-осенний период, передает «Московский комсомолец».

Врио губернатора попросил ее дать поручение провести такой анализ. Итог мониторинга может помочь найти решение по нормативному снижению уровня сброса на этих гидроэлектростанциях в бассейне реки до 1 июля каждого года.

Отмечается, что ранее никто из региональных руководителей не ставил вопрос о влиянии сбросов воды с ГЭС на паводковую обстановку. Дегтярев стал первым главой региона, который озвучил эту проблему на федеральном уровне.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, весной в зону возможного подтопления могут попасть шесть населенных пунктов с населением 648 человек. Между тем в летне-осенний период дождевой паводок может коснуться 106 населенных пунктов, где проживают в общей сложности свыше 39 тыс. человек.