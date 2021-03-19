ЕСПЧ обязал Роскомнадзор ускорить Twitter на два месяца

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел коллективный иск пользователей Twitter и признал незаконными действия Роскомнадзора. В соответствии с постановлением суда санкции должны быть сняты и в качестве компенсации ущерба доступ к сайту должен быть ускорен на срок от двух месяцев.

Независимый аналитик Роман Головач поделился своей позицией на странице в Facebook: “Строго говоря, иск удовлетворен частично. ЕСПЧ отказал в ряде наиболее радикальных требований по компенсации ущерба, например, был отвергнут пункт, обязывающий всех подписчиков Киселева читать по три твита Светова в день. Думаю, если бы речь шла не о Светове, а о Максиме Каце, было бы больше шансов провести это условие, все же, отношение европейцев к национальным меньшинствам никто не отменял”.

По информации от авторов иска, изначально планировалось составить петицию на сайте change.org, но после обсуждения большинство участников пришло к выводам о малой эффективности этой платформы, в связи с чем выбор пал на ЕСПЧ.

Роскомнадзор не успел отреагировать на постановление ЕСПЧ, вероятнее всего следует ждать пресс-релиза в ближайшие несколько месяцев. С текущей позицией ведомства можно ознакомиться здесь.

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