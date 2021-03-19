Элли Голдинг раскритиковали в сети из-за видео с силовой тренировкой на последнем месяце беременности

Со дня на день у любимой певицы британской королевской семьи и подруга принца Гарри, 34-летней Элли Голдинг и ее мужа, 29-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга произойдет счастливое событие — у пары родится первенец. Мальчик это или девочка, пока не известно. О своей беременности певица сообщила эксклюзивно в беседе с редактором американского журнала Vogue в конце февраля. Элли отметила, что на тот момент находится уже на восьмом месяце беременности. Но положение не стало поводом ставить активную жизнь на паузу: в марте Голдинг презентовала новый трек New Love, записанный совместно с Silk City, и выступила с ним на вечернем шоу Грэма Нортона.

Дома певица тоже не сидит на месте и регулярно занимается спортом. Фрагментом одной из своих тренировок Элли поделилась в сторис в Instagram. На кадрах она в черном худи и лосинах выполняет махи и глубокие приседания с внушительными гантелями. В комментариях под видео, которое разошлось по фан-аккаунтам певицы, люди остались в недоумении, а некоторые и вовсе пустились в оскорбления:

Она все еще беременна? Она реально занимается с гантелями на таком сроке?

Это идиотизм. Нельзя выполнять силовые тренировки во время беременности.

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Публикация от Ellie Goulding PL (@xellie_more)

Напомним, Элли Голдинг и Каспар Джоплинг встречаются с 2017 года. Слухи о романе появились весной, а уже летом пара подтвердила отношения, отправившись вместе в отпуск на остров Капри. В августе 2018-го они объявили о помолвке, дав объявление в специальном разделе газеты The Times:

Объявлено об обручении Каспара, сына достопочтенного Николаса Джоплинга из Йоркшира и миссис Джейн Уорд-Алдам из Йоркшира, и Елены, дочери мистера Артура Голдинга из Хартфордшира и миссис Трейси Самнер из Уэст-Мидлендс.

Британская певица вышла замуж за Каспара Джоплинга 1 сентября 2019 года. В тот день поздравить новобрачных к Йоркскому собору приехали Кэти Перри и Орландо Блум, Сиенна Миллер с бойфрендом Лукасом Цвинером, принцессы Беатрис и Евгения с мамой Сарой Фергюсон, Джеймс Блант с супругой и многие другие.

Летом прошлого года поклонники певицы забеспокоились, что между супругами не все гладко, так как они перестали жить вместе. Элли переехала в Лондон из дома своего мужа в Оксфордшире. Позже оказалось, что это была вынужденная мера: в то время певица продвигала свой новый альбом Brightest Blue и готовилась к шоу в музее V&A Museum, а Каспар получал степень магистра в Оксфордском университете.

До Каспара Элли встречалась с участником группы McFly Дуги Пойнтером, диджеем BBC Radio 1 Грегом Джеймсом, с бростеп-музыкантом и продюсером Скриллексом, а также с диджеем Келвином Харрисом. Также ходили слухи о ее романе с принцем Гарри, но позже выяснилось, что они просто друзья.

Элли Голдинг Элли Голдинг и Каспар Джоплинг