В редакцию «МБХ медиа» и в офис «Открытой России» пришли силовики

В Москве силовики пришли в редакцию «МБХ медиа» и в офис «Открытой России»*, сообщает «МБХ-Медиа».

С чем связан приход силовиков в редакцию и планируются ли какие-то следственные действия, неизвестно. По словам главного редактора издания Вероники Куцыло, в редакции нет сотрудников, и силовики стоят возле входа в помещение.

В офисе «Открытой России» сейчас проходит обыск, рассказала «Новой» координатор образовательных проектов «Открытки»* Татьяна Усманова. «Адвокат только выехал, документов мы не видели, поэтому не знаем, по в рамках какого дела проходит обыск», — сказала она.

Кроме того, с обыском пришли в квартиры координатора «Открытки» Марии Кузнецовой и председателя организации Анастасии Бураковой.

Ранее сегодня в Москве задержали муниципальных депутатов по Тверскому и Останкинскому районам Галину Фильченко и Сергея Цукасова. Последний уточнил, что задержан за участие в несанкционированной акции 31 января. При этом «ОВД-Инфо» пишет, что задержание может быть связано с внеплановым съездом Ассоциации независимых депутатов, который назначен на 20 марта в ответ на массовые задержания депутатов на форуме «Муниципальная Россия».

13 марта в Москве задержали около 200 человек во время форума, организованного проектом «Объединенные демократы». Среди задержанных оказались Андрей Пивоваров и Татьяна Усманова, мундепы Илья Яшин, Юлия Галямина, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и другие.

ГУ МВД Москвы официально сообщило о задержаниях, заявив, что мероприятие проходило «с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований» и что в нем принимали участие члены «организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации». Часть задержанных отпустили с протоколами об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ст. 20.33 КоАП).

ОБНОВЛЕНО

13:00 По словам исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивовавора, обыски в московском и петербургском офисах организации проходят в рамках уголовного дела предпринимателя из Нижнего Новгорода Михаила Иосиелевича. Его обвиняют в «осуществлении деятельности» нежелательной организации — «Открытой России» — из-за того, что он сдавал свое кафе для проведения форума «Свободные люди» и мероприятия движения «Голос».

«Мы пока не видели документов, но по логике, скорее всего, это так. По этому же делу пришли в «МБХ Медиа». Дело полностью сфабрикованное», — сказал Пивоваров. Он уточнил, что обыски завершились, в офисе «навели беспорядок, но ничего из техники не изъяли».

ОБНОВЛЕНО

14:30 Обыск в «МБХ медиа» закончился, из редакции изъяли четыре жилета с надписью «Пресса» и 3 редакционных запроса, сообщает «ОВД-Инфо».

*Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории России

—