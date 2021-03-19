 

В составе ГФС появится Офис эффективного взаимодействия с бизнесом – Мельник

19.03.2021, 16:52, Новости дня
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19 марта в ходе форума “Украина 30”, глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник объявил о создании в составе ГФС совещательного органа – Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом, сообщает УНИАН.

Цель создания офиса – построение диалога между ГФС, представителями украинского бизнеса и профессиональными сообществами. Мельник акцентировал, что выстраивание диалога между государством и бизнесом является важной составляющей экономической безопасности.

Офис эффективного взаимодействия с бизнесом будет ориентирован на помощь ГФС в систематизации и категоризации запросов бизнеса, усиление сотрудничества ГФС с бизнесом для борьбы с теневым сектором экономики, контроль за скоростью и качеством обмена информацией, а также на освещение результатов работы ГФС по основным направлениям для бизнеса и СМИ. В перечне наиболее актуальных задач Офиса также разработка карты взаимодействия с сегментами украинской экономики.

Вадим Мельник был назначен на должность руководителя Государственной фискальной службы в декабре 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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