Рада сняла ответственность с производителей вакцин от COVID-19

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5247, который освобождает производителей вакцин от коронавируса или владельцев регистрационного удостоверения от ответственности за негативные последствия после вакцинации. Такое решение депутаты приняли на заседании парламента 19 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За документ проголосовали 236 парламентариев по сокращенной процедуре. Закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медицинского применения.

Документ связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей. Закон будет действовать четыре года.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий во время обсуждения закона сказал, что в него внесены две правки. Его комитет внес уточнение, которое освобождает медработников от ответственности за негативные последствия при вакцинировании пациентов, если они действовали по инструкции, указанной производителем препарата.

Второе дополнение касается правительства. Кабмин в течение двух недель должен разработать механизм компенсации в случае поствакцинальных осложнений, сообщил депутат.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech Украина должна получить в рамках глобального механизма COVAX.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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