“Мой принц”. Остапчук показал, что они с женой подарили его сыну от первого брака на день рождения

Украинский ведущий Владимир Остапчук 19 марта в Instagram разместил совместное фото с сыном Эваном, посвятив публикацию трехлетию ребенка.

“Любимый сын. Тебе сегодня три, целых три года. Ты мой принц, моя гордость и моя безусловная любовь. Я всегда буду рядом и всегда буду тебя обожать”, – написал ведущий.

“Папин сын. Такой же позитивный и красивый”, – отреагировала на публикацию вторая жена ведущего Кристина Остапчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Ведущий в Instagram Stories также показал, какой подарок они с женой Кристиной приготовили для Эвана.

“Вот такая огромная машинка”, – отреагировал на презент сын Остапчука.

Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram

Эван (2018) – младший ребенок Остапчука и его экс-супруги, переводчицы Елены Войченко. Пара расторгла брак 6 марта 2020 года после 12 лет совместной жизни. У них также есть дочь Эмилия (2013).

В октябре 2020 года Остапчук женился на юристе Кристине Горняк. После регистрации брака супруга ведущего сменила фамилию, став Остапчук.

В марте 2021 бывшая жена Остапчука появилась на публике с мужчиной, но отказалась о нем говорить.

—