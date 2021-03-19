 

“Мой принц”. Остапчук показал, что они с женой подарили его сыну от первого брака на день рождения

19.03.2021, 16:52, Новости дня
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Украинский ведущий Владимир Остапчук 19 марта в Instagram разместил совместное фото с сыном Эваном, посвятив публикацию трехлетию ребенка. 

“Любимый сын. Тебе сегодня три, целых три года. Ты мой принц, моя гордость и моя безусловная любовь. Я всегда буду рядом и всегда буду тебя обожать”, – написал ведущий. 

“Папин сын. Такой же позитивный и красивый”, – отреагировала на публикацию вторая жена ведущего Кристина Остапчук.

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Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Ведущий в Instagram Stories также показал, какой подарок они с женой Кристиной приготовили для Эвана.

“Вот такая огромная машинка”, – отреагировал на презент сын Остапчука.

Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram

Эван (2018) – младший ребенок Остапчука и его экс-супруги, переводчицы Елены Войченко. Пара расторгла брак 6 марта 2020 года после 12 лет совместной жизни. У них также есть дочь Эмилия (2013).

В октябре 2020 года Остапчук женился на юристе Кристине Горняк. После регистрации брака супруга ведущего сменила фамилию, став Остапчук. 

В марте 2021 бывшая жена Остапчука появилась на публике с мужчиной, но отказалась о нем говорить.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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