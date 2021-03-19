 

“Вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска?” Макфол в Twitter обсудил с комментаторами Крым

19.03.2021, 16:52, Новости дня
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Бывший посол США в России Майкл Макфол 18 марта написал в Twitter: “Крым – это Украина”. 

“Крым стал частью России в 1783 году, с тех пор там живут русские. По каким учебникам истории вы учились?”, – спросил у экс-дипломата пользователь с ником “НеБолтай!” и аватаркой, вырезанной из советского агитационного плаката. 

В ответ Макфол предложил вернуться к границам 1783 года. “Если мы вернемся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска?”, – написал он.   

If we are going back to 1783 to redraw borders, does that mean you are ready to give back Primorsky Krai and parts of Khabarovsk to China? (I’ve read some history, neBoltai) https://t.co/Jk6UojTtun

— Michael McFaul (@McFaul) March 19, 2021

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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