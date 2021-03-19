Ученые пронаблюдали за сменой сезонов на Сатурне с помощью телескопа Hubble

При помощи орбитального телескопа Hubble исследователи смогли наблюдать за сменой сезонов на планете Сатурн. Переход лета к осени длился несколько лет: с 2018 по 2020 годы, все это время изменялись цветовые полосы газового гиганта.

Сатурн удален от Солнца на расстояние 1,4 млрд километра, поэтому полный оборот вокруг звезды он совершает за 29 земных лет. Из-за этого каждый сезон на планете длится семь земных лет. Учитывая, что все процессы протекают медленно, телескопу Hubble удалось их запечатлеть.

Так, по мере приближения осени на Сатурне менялись его полярные и экваториальные регионы. Изменение цветов исследователи связывают с высотой облаков и скоростью ветров. Например, с 2018 по 2020 годы на 10% возросла яркость экватора, а скорость ветра составляла 1600 километров в час.

Ученые отмечают, что Сатурн в некоторой мере похож на Землю. Обе планеты наклонены по отношению к Солнцу. Поэтому каждое полушарие получает определенное количество света, влияющего на смену сезонов.

Источник: mir24.tv