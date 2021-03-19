На Луне агентство NASA запустит интернет LunaNet

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19.03.2021, 16:50, Разное
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Космическое агентство NASA запустит на Луне интернет под названием LunaNet. Это станет первым шагом на пути к реализации проекта интернета в Солнечной системе, разработанного еще в 1998 году.
Лунный интернет окажется непохожим на Сеть, которой пользуются миллиарды человек на Земле. Связано это с удаленностью небесного тела, из-за чего неизбежно возникнет задержка между передаваемыми данными. Поэтому основой для сети LunaNet станут устройства связи с функцией задержки информации для последующей ее передачи. Это позволит избавиться от проблемы постоянной передачи информации с Земли на Луну.

Кроме того, в сети LunaNet будет реализован протокол DTN, отличающийся устойчивостью к сбоям. Агентство NASA его разработало еще в 1998 году в рамках проекта «Межпланетного интернета». В основе этого протокола лежат механизмы промежуточного хранения и автоматической повторной передачи данных. Позднее на основе этого проекта была разработана программа по созданию объединенной сети Солнечной системы (SSI).

Луна всегда обращена одной стороной к Земле, поэтому важную роль в реализации сети LunaNet будут играть релейные станции по ретрансляции сигнала. С помощью них удастся поддерживать связь с теми, кто будет находиться на обратной стороне спутника.

Источник: 3dnews.ru



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