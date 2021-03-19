Семьям погибших при взрыве в Химках выплатят по миллиону

Глава Минсоцразвития Московской области Ирина Фаевская рассказала о компенсациях, которые положены пострадавших при взрыве в жилом девятиэтажном доме в Химках. Тот, кто получил в результате ЧП тяжкий вред здоровью, сможет рассчитывать на 500 тысяч рублей. За повреждения средней степени тяжести положены 300 тысяч рублей, а легкий вред оценивается в 100 тысяч рублей, передает RT. Семьям погибших руководство Подмосковья выплатит по миллиону рублей.

Напомним, 18 марта в одной из квартир девятиэтажного жилого дома прогремел взрыв, в результате чего произошло обрушение межквартирных перекрытий. Сообщается о трех жертвах в результате ЧП.