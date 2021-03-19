 

Расстрелявший пятерых человек под Рязанью частично признал вину

19.03.2021, 16:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обвиняемый в убийстве пятерых человек в Елатьме Рязанской области Антон Франчиков частично признал свою вину, сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

«Закончилось первое заседание по делу. Суд допросил шестерых потерпевших. Подсудимый вину признает частично. О дате следующего судебного заседания будет известно позже», – сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, 4 апреля Антон Франчиков 1988 года рождения, с балкона своего дома «сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами». Началась словесная перепалка. Мужчина взял «одноствольное гладкоствольное охотничье ружье», вышел в подъезд и «произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину».От полученных ранений они умерли на месте.

По факту совершения преступления было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). В ходе допросов на стадии следствия мужчина подтвердил, что действительно произвел выстрелы в людей в целях необходимой обороны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Госдеп США обвинил Россию в «дезинформации» о вакцинах

20.01 / Венедиктова анонсировала конкурс на должность главы САП

01.07 / Искусственный интеллект может предсказать эпилептический припадок

12.09 / VOAэкспресс 12 сентября 2020

06.08 / Предложено разрешить делать бесплатные прививки по ОМС в частных клиниках

11.12 / “Сходились, расходились”. Мозговая рассказала, когда познакомилась с отцом своей младшей дочери

07.12 / «Довольствуется отсутствием кризисов» — надежды Макрона на сближение с Московой не оправдались

18.08 / Рудники «Беларуськалия» прекратили добычу

28.02 / Визит Борреля в Москву стал одновременно унижением и успехом – глава МИД Литвы

16.02 / Командующий ВМС Украины Неижпапа: Россия превратила Крым в самую мощную военную базу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска