ФСБ на Урале сорвала незаконную сделку с 53 кг драгметаллов

На Урале сотрудники УФСБ по региону предотвратили совершение незаконной сделки по продаже драгметаллов, задержаны два участника преступной группировки, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Сотрудниками управления ФСБ РФ по Свердловской области в процессе совершения незаконной сделки по продаже драгметаллов с поличным задержаны участники этнической преступной группы. В результате спецоперации силовики изъяли из теневого оборота три килограмма золота и 50 килограммов серебра на сумму более 15 млн рублей, а также наличные денежные средства в размере 16 млн рублей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга». Дело расследует следственный отдел регионального ФСБ.

Отмечается, что задержанные являются лишь звеном преступной цепочки нелегального бизнеса с драгметаллами, однако благодаря им силовики смогли выйти на организаторов преступной группы.

«Мероприятия УФСБ продолжаются, в ближайшее время к уголовной ответственности будут привлечены другие организаторы и участники преступной группы. Задержание участников сделки является результатом планомерной деятельности ФСБ по декриминализации сферы оборота драгоценных металлов, незаконный оборот которых наносит существенных ущерб экономическим интересам нашей страны», – добавил собеседник агентства.

В УФСБ по Свердловской области от комментариев отказались.

Ранее ФСБ вместе с МВД пресекли контрабанду в Германию драгоценных металлов стоимостью не менее 200 млн рублей, которую организовала преступная группа, состоящая из граждан РФ и Литвы.