Старший сын Майкла Джексона дал редкое интервью об отце: “Люди любили его”

С момента смерти короля поп-музыки прошло почти 12 лет, но его личность до сих пор остается одной из самых обсуждаемых в мире. Несмотря на его невероятную известность при жизни и громкий скандал с обвинениями в растлении несовершеннолетних, развернувшийся после его ухода из жизни, для его детей он остался просто отцом. В очередной раз в этом все убедились после нового интервью старшего сына артиста — 24-летнего Майкла Джексона-младшего, который просит называть его Принсом или Майком.

Молодой человек стал гостем шоу The Mix на телеканале Fox Soul. По видеосвязи он пообщался с ведущими на разные темы, но большую часть времени они говорили о Джексоне. Он рассказал, что в детстве посмотрел запись одного из концертов отца и не мог понять, почему публика так неистово на него реагирует:

Когда мне было около 10 или 11 лет, я посмотрел видео выступления моего отца… он выступал на открытой сцене перед морем людей. Некоторые даже падали в обморок. Я спросил отца: “Почему люди падают в обморок? Я вижу тебя каждый день и не падаю в обморок”. Потом понял, что люди действительно любили моего отца. Это был единственный момент в жизни, когда я осознал, насколько он популярен.

Принс Джексон Принс Джексон с сестрой Пэрис Джексон

Когда Майкл Джексон умер, его старшему сыну было 12 лет. Ведущие спросили, какой главный урок успел ему дать отец, и Принс ответил:

Мой главный принцип — никогда не переставать учиться. Я закончил университет, но это не значит, что я больше ничему не буду учиться. Отец говорил мне: “В ту минуту, когда ты перестанешь учиться, ты начнешь умирать”.

Также Принс сказал, что горд носить имя звездного отца, но это тяжело:

Я очень горжусь тем, что у меня то же имя, что и у него, но, имея такое громкое имя, вы правы, есть… Я не хочу говорить о давлении, но это наследие, над созданием и поддержанием которого мой отец очень много работал. И я чувствую, что это действительно дало мне мое положение в обществе и определило все, что мне было дано. Я просто хочу расширить это наследие и не пользоваться тем, что есть… Я чувствую, что чем старше я становлюсь, тем больше у меня возможностей для раскрытия той мудрости и того опыта, который он нам передал. Повзрослев, я стал более благодарен за все это. С каждым годом я все больше ценю это и все больше скучаю по нему, потому что это… Это мой отец.

Напомним, Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов, в частности, пропофола. Ему было 50 лет. У поп-звезды осталось трое детей: сын Майкл Джексон-младший (1997 г.р.), дочь Пэрис Джексон (1998 г.р.) и сын Бланкет (2002 г.р.). Старшие Майкл и Пэрис родились в браке артиста с медсестрой Дебби Роу, младший сын был рожден от суррогатной матери, имя которой неизвестно. Опеку над детьми после смерти Джексона взяла его мать — Кэтрин Джексон.

Майкл Джексон с детьми Принс Джексон с сестрой Пэрис Джексон

Принс Джексон с бабушкой, матерью Майкла Джексона, – Кэтрин Джексон

Принс Джексон с младшим братом Бланкетом