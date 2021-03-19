Очередная оговорка — Байден назвал Камалу Харрис президентом

Джо Байден в очередной раз «устно повысил в должности» Камалу Харрис. Вспоминая недавний визит в центр вакцинации, глава Белого дома по ошибке назвал свою заместительницу «президентом», пишет The New York Post.



Reuters

Джо Байден снова допустил оговорку. Отмечая приближение США к отметке в 100 миллионов вакцинированных от коронавируса, он назвал Камалу Харрис «президентом Харрис», пишет The New York Post.

«Когда мы с президентом Харрис недавно совершили виртуальную экскурсию по центру вакцинации в Аризоне, одна из медсестёр, участвовавших в этом туре, делала людям инъекции. Она сказала, что каждая прививка казалась ей прививкой надежды», — рассказал глава Белого дома.

Вице-президент находилась рядом с Байденом во время его выступления. Но её реакция на оговорку шефа не попала в кадры официальной трансляции, отмечает издание.

По словам The New York Post, Байден уже не первый раз «устно продвигает Харрис по службе». В декабре он назвал её избранным президентом, обсуждая, как они публично получили прививки от COVID-19.

«Я получил её (прививку. — ИноТВ), чтобы внушить обществу доверие к вакцине. Избранный президент Харрис получила её сегодня по той же причине», — заявил тогда Байден.

Кроме того, на недавней встрече в Белом доме Байден, по всей видимости, забыл имя министра обороны США. Он назвал Ллойда Остина «парнем, который руководит там этим подразделением».

Байден проведёт свою первую пресс-конференцию в Белом доме в следующий четверг. Действующий президент идёт на этот шаг после жалоб на то, что он побил более чем 100-летний рекорд, старательно избегая традиционной встречи с представителями СМИ.

Во время президентской кампании в прошлом году Дональд Трамп часто обвинял Байдена в снижении умственных способностей. Он утверждал, что демократы используют 25-ю поправку, чтобы заменить его Харрис, напоминает The New York Post.