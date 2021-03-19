Позвав Байдена на дебаты, Путин «открыто посмеялся» над американским лидером

Приглашение Джо Байдену на дебаты без подготовки от Владимира Путина говорит о том, что глава Кремля «открыто насмехается» над американским президентом, считает ведущий Fox News Шон Хэннити. По его словам, «враждебно настроенные режимы», вроде России, Ирана, Китая или Северной Кореи, прекрасно видят, что Джо Байден уже не в форме и порой не до конца осознаёт, что происходит вокруг.



Reuters

Российский президент Владимир Путин «открыто насмехается над президентом США ради собственной забавы», заявил в четверг 18 марта в эфире своей передачи ведущий Fox News Шон Хэннити. «И сказать по правде, будучи гражданином США, я нахожу это унизительным», — добавил журналист.

По мнению Хэннити, неоднократные оговорки американского лидера Джо Байдена, в которых он называет своего вице-президента Камалу Харрис «президентом Харрис», могут иметь долю истины, а также свидетельствовать о том, что глава Белого дома не до конца осознаёт своё положение. «В конце концов, Камала Харрис взяла на себя все личные созвоны с мировыми лидерами и проводит еженедельные встречи с госсекретарём. Может, в итоге это и есть администрация Харрис», — рассуждает ведущий.

Затем Хэннити напомнил, что Владимир Путин предложил провести Байдену открытый разговор в прямом эфире. «Зачем бы Путину вот так сразу предлагать Байдену дебаты без времени на подготовку? Что я говорил? Если сравнить Джо Байдена сейчас с тем, каким он был в 2012 году и даже в 2016-м, видно, что президент выглядит чрезвычайно слабым, вялым, зачастую ничего не понимающим, и да, такое впечатление, что ему трудно осознавать, что вокруг происходит. Это очевидно», — считает журналист.

Хэннити продолжил: «В мире сейчас есть множество злонамеренных игроков, множество враждебно настроенных режимов, вроде путинской России, мулл в Иране, вроде председателя Си и Китая, Северной Кореи и Ким Чен Ына. И знаете что? Они не ведутся, наивно и радостно, на нормальное состояние Джо Байдена. Они Джо Байдена изучают и каждый день внимательно следят за нашими действиями». Ведущий уверен, что «враги Америки» видят, как Байдену непросто, как он стал «тенью человека, которым он был несколько лет назад», и как он «явно с трудом дотягивает до очередных выходных».

«Теперь мы зададим вот какой важный вопрос: хорошо ли всё это для нашей страны? Хорошо ли для свободного мира? Ответ здесь очевиден: никак нет, — заключил Хэннити. — Вот почему кандидату никогда нельзя позволять прятаться в своём подвале всю кампанию и не получать трудные вопросы».