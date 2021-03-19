Рада узаконила деятельность коллекторов в Украине. Их возьмет под контроль Нацбанк

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №4241, который предусматривает создание публичного реестра коллекторских компаний. За него проголосовали 274 нардепа, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Документ предполагает создание публичного реестра коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк Украины. Такие компании должны будут в нем регистрироваться, а Нацбанк будет контролировать коллекторов и их поведение в отношении должников.

Нацбанк также займется обращениями граждан. Банки и финансовые компании должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей. Это должно происходить на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств. Кредитора хотят обязать публиковать информацию о коллекторской компании у себя на сайте.

В документе прописан перечень способов этического взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и ограничения максимальной частоты взаимодействия. При нарушении этих норм коллекторам может грозить штраф от 3000 до 6000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в Украине существует около 200 коллекторских компаний.

12 декабря 2019 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2133 “О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности”. Проект закона готовится ко второму чтению.

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