МАУ возобновляет полеты в Берлин, Вильнюс, Барселону и Стамбул

“Международные авиалинии Украины” возобновляют полеты в Берлин, Вильнюс, Барселону и Стамбул. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как отметили в МАУ, данные рейсы были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

С 28 марта возобновится полетная программа по маршруту Киев – Берлин – Киев, с 29 марта – по маршрутам Киев – Вильнюс – Киев и Одесса – Стамбул – Одесса, а с 14 апреля – сообщением Киев – Барселона – Киев.

Рейсы из Украины и обратно назначены на следующие дни: Берлин – по понедельникам, четвергам и воскресеньям; Вильнюс – по понедельникам и пятницам; Барселона – по понедельникам, средам и субботам; Стамбул – по понедельникам, средам и пятницам.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Для предотвращения распространения инфекции правительства ряда стран Европы и мира ввели карантинные ограничения. В частности, закрываются государственные границы, от въезжающих граждан требуют предоставить отрицательный результат теста на коронавирус и тому подобное.

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