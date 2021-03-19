Бутусов: В политсовет “Слуг народа” избран Слюсарев, у его семьи – бизнес в оккупированном Крыму

В политсовет партии “Слуга народа” избрали Вадима Слюсарева, который при беглом президенте Украины Викторе Януковиче получил звание генерала, написал в своем Facebook журналист, главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

“Хозяин границы и прокуратуры Харьковской и Сумской областей, который летает в Крым к своим родителям, получившим российские паспорта, владеет двумя гостиницами в Алуште, девятью фирмами по завозу импорта в Украине и землей на погранпереходе Гоптовка, – отметил он. – Вадим Слюсарев – кадровый пограничник, звание генерал-майор получил в 2011-м году, был помощником народного депутата Партии регионов Артема Пшонки, который с 14-го года в бегах. Длительное время в руководстве “Слуг народа” делали вид, что его не знают, и отбивались от вопросов журналистов. Ведь Слюсарев ну никак не похож на “новое лицо” – он, по мнению ряда источников, похож на богатого отставного чиновника-контрабандиста, который явно небесплатно добыл себе влияние в партии власти”.

Журналист добавил, что бывший подчиненный и партнер Слюсарева, Павел Сушко возглавил “по протекции” Харьковскую областную организацию “Слуги народа”.

“Слюсарев также добыл должность прокурора Харьковской области для своего партнера Александра Фильчакова, который ранее был прокурором того самого Дергачевского района, в котором находится погранпереход “Гоптовка”, которым руководил Слюсарев, будучи пограничником. Именно Фильчаков причастен к закрытию уголовного дела по приватизации земли на пограничном переходе “Гоптовка” компанией “Фронтера”, совладельцем которой является Слюсарев. Погранслужба, кстати, до сих пор платит генералу Слюсареву – ведь вместо того, чтобы построить общежитие для личного состава Гоптовки, в то время, когда Слюсарев там руководил, он приватизировал часть земли погранперехода и построил там частную гостиницу, которую сейчас его фирма сдает в аренду… Госпогранслужбе”, – заявил Бутусов.

По его данным, Слюсарев также “назначил” главой Сумской облгосаминистрации Василия Хому, а также имеет большое влияние в прокуратуре Сумской области.

“То есть на границе двух приграничных с РФ областей Слюсарев имеет большой вес. Ценный кадр для борьбы с коррупцией в “Слуге народа”, о котором не раз говорили журналисты. Но теперь он все уголовные дела позакрывал, и “слуги” его стесняться перестали, а сразу избрали в политсовет. Тоже стал новым лицом! “Слуги народа” дали Слюсареву еще больше влияния, чем у него было до 2014-го. Может, это такое партийное задание – глубоко внедриться в коррупционные круги контрабандистов, чиновников, “Слуг народа”, и потом всех сдать оптом? И вот тут интересно, на кого же работает Слюсарев? В войне этот генерал никакого участия не принимал, потому что у него вдруг нашлось много дел… в России! Да, в российских базах данных обнаруживается наличие у семьи члена политсовета “Слуги народа” Слюсарева бизнеса в оккупированном Крыму”, – сообщил журналист.

Он рассказал, что родители Слюсарева владеют недвижимостью в Алуште, где числятся гостиницы “Ива Мария” и “Резиденция Совиньон” – всего три объекта общей площадью 1970 м2.

“Родители Слюсарева получили российские паспорта в Крыму в числе первых – еще 28 марта 2014-го года. Слюсарев еще в 2014-м отправил в Крым копии всех своих документов, включая школьные аттестаты и даже флюораграфию грудной клетки. Интересно, что там с помощью этих документов оформляют? На работу брали или на службу? Слюсарева можно найти в российской базе данных “Мигрант” – системе учета иностранных граждан, которая зафиксировала въезд в РФ. Согласно базе, Слюсарев зарегистрирован официально российскими властями в городе Севастополь, улица Павла Дыбенко, 24, квартира 14. В другой базе данных – полеты в Крым”, – написал Бутусов.

Журналист отметил, что в связи с этим к руководству партии возникает вопрос, знает ли оно, кто такой Слюсарев и понимает ли связанные с ним риски для репутации политической силы.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5430713333635585

13 марта состоялся съезд партии “Слуга народа”. На нем, в частности, присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что партия постепенно очищается от случайных людей и засланных казачков.

Партия утвердила новую редакцию устава партии и создала в своей структуре политический совет.

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