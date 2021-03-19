В Украине обновили карантинное зонирование. Киев – в “красной” зоне

Министерство здравоохранения Украины 19 марта обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина.

По информации ведомства, в “красной” зоне находится Киев, а также четыре области: Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Житомирская.

В “оранжевой” – Винницкая область, а также Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные регионы находятся в “желтой” эпидемической зоне.

В ряде регионов наблюдается рост количества госпитализаций. По данным Минздрава, наиболее проблемная ситуация по этому показателю в Винницкой (130,3 на 100 тыс. населения при норме 60) Ивано-Франковской (124,8), Житомирской (114,4), Николаевской (101,2), Черновицкой (95,8), Закарпатской (94,9), Хмельницкой (93,1) областях, а также в Киеве (98,7).

Инфографика: moz.gov.ua

Накануне в “оранжевой” зоне были 12 регионов: Киев, Киевская область, а также Винницкая, Донецкая, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 519 926 случаев коронавирусной инфекции (15 850 – за последние сутки), скончалось 29 515 пациентов, выздоровело 1 248 782 человека.

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