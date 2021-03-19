 

В Украине обновили карантинное зонирование. Киев – в “красной” зоне

19.03.2021, 16:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство здравоохранения Украины 19 марта обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина.

По информации ведомства, в “красной” зоне находится Киев, а также четыре области: Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Житомирская.

В “оранжевой” – Винницкая область, а также Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные регионы находятся в “желтой” эпидемической зоне.

В ряде регионов наблюдается рост количества госпитализаций. По данным Минздрава, наиболее проблемная ситуация по этому показателю в Винницкой (130,3 на 100 тыс. населения при норме 60) Ивано-Франковской (124,8), Житомирской (114,4), Николаевской (101,2), Черновицкой (95,8), Закарпатской (94,9), Хмельницкой (93,1) областях, а также в Киеве (98,7).

Инфографика: moz.gov.ua

Накануне в “оранжевой” зоне были 12 регионов: Киев, Киевская область, а также Винницкая, Донецкая, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 519 926 случаев коронавирусной инфекции (15 850 – за последние сутки), скончалось 29 515 пациентов, выздоровело 1 248 782 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Турция перехватила шесть F-16 ВВС Греции над Средиземным морем

10.08 / Лукашенко объяснил отключение интернета в Белоруссии

19.02 / Из-за снега фельдшер в Ровенской области 2 км нес пациента на спине

04.12 / Маляр: Местные элиты Закарпатья могут намеренно подстрекать сепаратистские настроения в регионе, чтобы шантажировать центральную власть

04.09 / Экология или экономика — Париж не может определиться с участием в «Арктик СПГ 2»

01.03 / Газпром и Wintershall Dea задумались о транспортировке водорода по трубе

24.12 / На пороге «большого скачка» – SCMP объяснил, почему Азия может опередить Запад после пандемии

19.11 / “Запретить запрещать офшоры”. Гетманцев в ироничном стиле написал постановление об отзыве себя с должности главы комитета

22.11 / В Славянске во втором туре побеждает Лях – экзит-полл Research & Branding Group

07.11 / Одесса объявила траур в связи со смертью Жванецкого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска