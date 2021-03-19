Сарик Андреасян начнет готовить режиссеров в собственной школе кинематографа

Российский режиссер Сарик Андреасян собирается открыть высшую школу кинематографа. Об этом он написал на своей странице в Instagram, отметив, что сегодня российское кино переживает упадок, а причина этого кроется в низком качестве образования.

Современные высшие учебные заведения тратят годы, чтобы подготовить специалиста в области кинематографа, а Сарик Андреасян уверен, что ему для этого понадобится всего несколько месяцев. За это время он даст даже больше необходимого материала, чем ВУЗы.

По словам Сарика Андреасяна, в российской системе обучения не преподают понятие Filmmaking. Режиссер полагает, что это упущение необходимо исправить, поэтому в его школе учебный процесс будет выполнен по «западной системе». Подготавливать постановщик будет актеров, операторов, художников и других специалистов, но на платной основе. Со стоимостью обучения режиссер пока не определился.

Стоит отметить, что сейчас Сарик Андреасян работает над созданием сериала «Чикатило», где роль маньяка досталась Дмитрию Нагиеву. Актер признавался, что столь «мерзкого» человека ему играть пришлось впервые. Его образ вызывал отвращение даже на съемочной площадке.

Источник: rossaprimavera.ru