 

Психиатр Борис Менделевич рассказал, как пандемия повлияла на качество сна

19.03.2021, 16:00, Разное
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Депутат Госдумы и врач-психиатр Борис Менделевич раскрыл необычные проявления коронавируса. Медик рассказал, как пандемия повлияла на качество сна, и дал совет по его улучшению.
Пандемия коронавируса, за короткий срок охватившая все страны мира, привела не только к увеличению количества заболевших Covid-19. Ее результатом стало изменение жизни общества и практически всех сфер деятельности человека. О том, как изменилось качество сна на фоне вспышки летательной инфекции, пояснил Борис Менделевич, доктор и депутат Государственной думы РФ.

По его данным, за период с начала пандемии численность обращений в больницы с жалобами на бессонницу возросла почти на 40%. Кроме того, при опросе пациентов выяснилось, что примерно 25% из них чаще снятся кошмары, из-за чего они даже могут просыпаться среди ночи. Согласно статистике, проблемы со сном регулярно испытывают сейчас порядка трети населения. Однако обращаются в медучреждения только в тяжёлых случаях.

Любой стресс отрицательно влияет на продолжительность и качество ночного отдыха. Недостаток сна приводит к повышению стресса у людей, дискомфорт же, в свою очередь, вызывает новые расстройства сна. Кроме этого, распространение коронавируса провоцирует и ряд других заболеваний: например, увеличилось количество больных, страдающих головными болями. Таким образом получается замкнутый круг. Чтобы решить его и избежать вреда для здоровья, врач-психиатр рекомендует сразу же обращаться к специалистам.

Источник: ria.ru



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