Эксперты рассказали о пользе витамина Е в капсулах

Эксперты рассказали о применении витамина E в капсулах. Этот важный микроэлемент укрепляет кожу, волосы и ногти, защищает от солнечных ожогов и устраняет морщины.

Среди множества биоактивных пищевых добавок особенно выделяется витамин E. Его можно купить как в жидком виде, так и в более удобном формате капсул. Эксперты здорового образа жизни обращают внимание на пользу от применения данного вещества. Так, благодаря его антиоксидантным свойствам можно защитить клетки организма от воздействия свободных радикалов. Необходимо принимать капсулы и для улучшения репродуктивной функции, а также для оздоровления крови и мозга.

При недостатке витамина Е в тяжёлых случаях развивается невропатия с нервной болью. В сутки достаточно употреблять около 15 миллиграммов препарата. Он не только насыщает организм энергией, но и замедляет развитие ряда заболеваний, например, болезни Альцгеймера. Также применяют капсулы при некоторых недугах печени и преэклампсии. При этом с осторожностью следует относиться к такой биоактивной добавке людям, перенесшим инсульт или сердечный приступ.

Благодаря благотворному влиянию на кожу, волосы, ногти витамин Е особенно полезен для женщин. Для достижения оптимального эффекта содержимое капсулы следует наносить на ногтевые пластины, кутикулу и кожные покровы вокруг ногтя. Та же процедура показана при ломкости волос, в таком случае витаминной смесью следует покрыть локоны примерно на 2-3 часа. Можно применять препарат и вместо ночного крема, нанося его на кожу не позже, чем за полчаса до отхода ко сну.

Масляный раствор витамина улучшает состояние кожи, эффективно действуя против небольших морщин. После нанесения этого вещества кожные покровы станут более упругими и сияющими. Поможет витамин Е и защититься от солнечных ожогов, а также при шелушением кожи. При этом специалисты напоминают о необходимости во всех случаях консультироваться с врачом.

Источник: piterskie-zametki.ru