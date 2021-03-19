 

Швеция начала расследование смертей двоих привившихся AstraZeneca пациентов

19.03.2021, 15:54, Новости дня
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Государственное фармацевтическое управление Швеции расследует смерть двоих человек, которые недавно получили вакцину против коронавируса производства компании AstraZeneca, информирует радиостанция Radio Sweden со ссылкой на официального представителя ведомства.

Как сообщила официальный представитель управления Вероника Артурсон, в ведомстве рассматривают эти случаи как «серьезный вопрос», но подчеркивают, что они очень редки. По ее словам, специалистам необходимо провести расследование и собрать больше данных перед тем, как делать какие-то выводы. «Пока мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть связь этих смертей и вакцины», – сказала она, передает РИА «Новости».

Как отмечает радиостанция, первый случай смерти недавно вакцинированного пациента был зафиксирован в городе Лунд в конце февраля. Женщина в возрасте 60 с лишним лет скончалась в реанимации. Как сообщили ее родственники, она была здорова, но после вакцинации у нее стали развиваться симптомы, похожие на простуду. Еще один предполагаемый случай смерти пациента после вакцинации был зафиксирован через две недели после прививки – скончался мужчина в возрасте около 60 лет. До вакцинации у него были зафиксированы несколько заболеваний. Он скончался от кровоизлияния в мозг.

Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.



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