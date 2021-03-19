 

В Гидрометцентре объяснили скачок запыленности воздуха в России

19.03.2021, 15:54, Новости дня
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Повышение концентрации пыли в центре европейской части РФ вызвано переносом сухой почвы из Астраханской, Волгоградской областей, а также Калмыкии, где слишком рано сошел снег этой весной, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд заявил, что «в Астраханской области, в Волгоградской и в Калмыкии снег сошел», вторая причина – «еще летом там было очень мало осадков, там была засуха», осадков не было и осенью, это «очень редкий случай, поэтому когда снег сошел в марте, получилась ситуация, что там сухая почва», передает РИА «Новости».

«Были сильные порывы ветра, превышали 20 – 24 м/с. Там был антициклон к юго-востоку, на нижней Волге и циклоническая деятельность на европейской территории. Порывы ветра подняли сухую почву, и по циркуляции, которая сложилась, она перемещалась, где-то оседала, но, тем не менее, достигла центра европейской России», – отметил эксперт.

Он также добавил, что было зафиксировано повышение концентрации РМ10 в воздухе. Однако, это повышение не составляло и половины от допустимой нормы: «Это совершенно не опасно. Уже вчера ситуация вернулась к своему исходному положению».

Вильфанд уточнил, что резкое изменение циркуляции воздушных масс привело к тому, что пыль из центре Европейской РФ отнесло в Поволжье, где выпадение ее на поверхность отметили, как «пожелтение снега».

Ранее желтый снег выпал в Ульяновской области, в пресс-службе минприроды региона сообщили, что это могло произойти из-за песчаных бурь со стороны Китая.

Также пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщила, что Мосэкомониторинг зафиксировал 17 марта повышение концентраций взвешенных частиц РМ10 в атмосферном воздухе. Синоптики опровергли загрязнение воздуха Москвы песчаными и пылевыми бурями, которые отмечены в Саудовской Аравии и Катаре, Китае, южных и юго-восточных областях России, западных областях Казахстана.



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