Камерун отложил вакцинацию препаратом AstraZeneca
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Камерун решил отложить начало вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, которая должна была стартовать 20 марта, сообщило министерство здравоохранения африканской республики.
Вакцинация была отложена из «соображений предосторожности и осмотрительности», передает РИА «Новости».
С начала пандемии в Камеруне выявили свыше 40 тыс. случаев заболевания коронавирусом, из них 601 смертельный.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.
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