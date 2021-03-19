Камерун отложил вакцинацию препаратом AstraZeneca

Камерун решил отложить начало вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, которая должна была стартовать 20 марта, сообщило министерство здравоохранения африканской республики.

Вакцинация была отложена из «соображений предосторожности и осмотрительности», передает РИА «Новости».

С начала пандемии в Камеруне выявили свыше 40 тыс. случаев заболевания коронавирусом, из них 601 смертельный.

Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.