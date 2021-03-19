Я не останусь одна! – Личное мнение

Не успела Алана Мамаева развестись с мужем и даже подать на развод, как уже объявила во всеуслышание о своих планах.



Фото: Соцсети

В планах у неё — не остаться одной. Не остыл ещё хладный труп, как вдова… Ой, то есть, не труп, конечно, но времени всё равно терять нельзя — вдруг, кто подумает про неё плохо? Надо мужика нового!

Да, так и заявила:

Я не останусь одна, даже если у меня будет 10 детей.

Сама же говорит: «Когда узнала, что Паша изменил, очень сильно плакала. Если честно, я до сих пор страдаю, мне тяжело».

До сих пор — это целую неделю, чтобы вы понимали. Не успев зализать раны, нанесённые ей одним мужиком, Мамаева строит планы на будущее, в которых центральное место отводится другому мужику.

Мужику, которого она ещё не знает, не любит, но он уже — цель и смысл всей её жизни.

Будущее без мужика — хотя бы кратковременное — Алана не рассматривает. «Одна» звучит для неё страшно.

Во вселенной Мамаевой и ей подобных, если у тебя нет мужика, то ты — «одна», пусть даже у тебя — 10 детей.

И чтобы «не остаться одной» такие вот несчастные, жалкие Аланы идут на всё. Прощают то, чего прощать нельзя, глотают обиды, терпят унижения, выставляют себя на посмешище, уходят, громко хлопнув дверью, чтобы через неделю вернуться скулить под эту самую дверь: «Пусти, пусти, я тебя прощаю».

И он пустит и даже, возможно, подарит новую сумочку или машинку, но завтра непременно опять надаёт тумаков.

Мамаева права: одна она не останется. Но не потому, что красивая, сексуальная и молодая (на мой взгляд, она ни то, ни другое, ни третье), а потому что я вижу её липучкой, готовой на всё. Прилепится к штанам жвачкой — попробуй отлепи такую!

Найдётся среди мужиков тот, кому отлеплять будет лень. Гарантированно найдётся. Но хорошо относится он к ней не будет никогда. Это — тоже гарантированно.

Женщины-липучки, цель жизни которых — уцепиться за мужские штаны и за них удержаться, действительно не бывают одни, как, впрочем, не бывают они любимы и счастливы.

Да, мужики у них есть всегда. Но эти мужики их не любят и не уважают.

Так выглядит правда — обе стороны правды — об Алане Мамаевой и ей подобных.

Узнали себя? И каково это — быть грязной жвачкой на протёртых мужских штанах?

Я вас слушаю очень внимательно.

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